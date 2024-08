Wydaje się, że nadchodzi koniec małego zamieszania transferowego wokół Nico Williamsa. Lewoskrzydłowy po EURO 2024 mógł liczyć na liczne zainteresowanie, w tym Barcelony, ale coraz więcej wskazuje na pozostanie na San Mames i walce o trofeum Ligi Europy - Athletic zagra w tych rozgrywkach, a finał odbędzie się właśnie na stadionie w Bilbao. We wtorek młody zawodnik wrócił do treningów w ośrodku "Los Leones".

Zrobił to o niemal tydzień wcześniej niż było planowane - do 12 sierpnia miał pozwolenie na wakacje, ale skrócił je, co w ostatnim czasie w piłce nożnej na najwyższym poziomie staje się coraz częstszym przypadkiem. 22-latek pojawił się na nagraniu w mediach społecznościowych klubu.

Marca: Nico Williams kilka dni temu zdecydował o pozostaniu w Athleticu

"Młodszy z braci Williamsów oddał się już pod dowództwo Ernesto Valverde z przekonaniem, że będzie kontynuował karierę w Athleticu. Kilka dni temu podjął decyzję, że nie wyprowadza się z San Mames, mimo że kontakty, które miały go przekonać, były intensywne " - czytamy we wspomnianym dzienniku.

57 procent ankietowanych "Marki" twierdzi, że pozostanie w Bilbao to dobra decyzja. 35 proc. uważa, że powinien był przejść do Barcelony, a 8 proc., że do innej ligi. W sondzie wzięło udział póki co 25 tysięcy użytkowników.