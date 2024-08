Także strzeleckich, choć to teraz do niego należy rekord zdobytych bramek w jednym sezonie Bundesligi - 41. O jednego gola wyprzedził legendarnego napastnika Bawarczyków i reprezentacji Niemiec - Gerda Muellera .

La Liga. Lewandowski zaczął od dwóch goli

Klub nie poszedł jednak za ciosem. W poprzednich rozgrywkach musiał obejść się smakiem, za to mieliśmy trochę jakby telenowelę z Xavim, który najpierw rezygnował z posady trenera, potem został do nie przywrócony, by wreszcie jednak odejść, a zastąpił go Hansi Flick.