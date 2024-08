Oto nowi kapitanowie FC Barcelona

Nazwiska drugiego i trzeciego kapitana nie mają prawa dziwić - Urugwajczyk i Holender byli już w tym gronie w ubiegłym sezonie. Odejście Roberto sprawiło jedynie, że przesunęli się w hierarchii o jedno miejsce. Większą niespodzianką jest sam fakt, iż w szatni wytypowano pięciu bramkarzy, bo do tej pory było ich jedynie czterech. Dziwić może też obecność Raphinhi w tak prestiżowym gronie. Brazylijczyk dołączył do "Blaugrany" w tym samym okienku, co Lewandowski. Mało tego, choć można było na nim polegać, nigdy nie stał się postacią niekwestionowaną. Fani mieli nadzieję, że sprowadzając ofensywnego piłkarza z Kraju Kawy otrzymają wirtuoza pokroju Neymara, podczas gdy były zawodnik Leeds United charakteryzuje się pracowitością i konkretami pod bramką rywali. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż skrzydłowego regularnie "wypycha się" ze stolicy Katalonii, sugerując, że jego transfer do Arabii Saudyjskiej mógłby podreperować trudną sytuację finansową.