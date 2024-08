Nikola Grbić "podpadł" trzem siatkarzom, wystarczyła jedna decyzja. "Byli zdenerwowani"

Polscy siatkarze awans do finału igrzysk olimpijskich okupili urazami kluczowych zawodników, którzy w meczu z Francuzami nie byli w stanie zagrać ze stuprocentową skutecznością. Kilku innych "Biało-Czerwonych" również nie błyszczało, na co Nikola Grbić długo nie reagował, odwlekając przeprowadzanie zmian. To zdenerwowało trzech byłych reprezentantów Polski, co po czasie w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zdradził jeden z komentatorów.