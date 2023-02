Lewandowski po meczu zwrócił się do kibiców! Wystarczyło kilka słów

Prestiżowe starcie FC Barcelona z Manchesterem United to największy hit tej fazy rozgrywek Ligi Europy. Obie ekipy walczą o awans do 1/8 finału i są zaliczane do grona faworytów w walce o trofeum. Jedna z nich pożegna się jednak z dalszą rywalizacją już po pierwszym dwumeczu fazy play-off. W pierwszym starciu żaden z zespołów nie przybliżył się do awansu.