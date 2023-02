Festiwal bramek rozpoczął się w drugiej połowie

Więcej bramek w tym spotkaniu już nie padło. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2 - oznacza to, że "Czerwone Diabły" przybliżyły się do awansu do 1/8 finału Ligi Europy, ponieważ drugie spotkanie rozegrają na własnym stadionie. Rewanż na Old Trafford odbędzie się 23 lutego. W obecnym sezonie nie obowiązuje już zasada goli strzelonych na wyjeździe, co może mieć kluczowe znaczenie w ostatecznym rozrachunku.