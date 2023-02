FC Barcelona i Manchester United to dwie ekipy zaliczane do faworytów tej edycji Ligi Europy. Jeszcze jesienią Robert Lewandowski i spółka grali w fazie grupowej Ligi Mistrzów, lecz po nieudanych występach w starciach z Bayernem Monachium oraz Interem Mediolan zostali zdegradowani do drugich - jeśli chodzi o rangę - klubowych rozgrywek w Europie.