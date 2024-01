IV-ligowiec zaskoczył Barcelonę, ale Robert Lewandowski znów strzela. Polak bohaterem

FC Barcelona rozpoczęła rok 2024 od ligowego, wymęczonego zwycięstwa 2:1 z ekipą Las Palmas . Piłkarze Xaviego Hernandeza przeważyli szalę zwycięstwa na swoją korzyść dopiero w doliczonym czasie gry, gdy niemiecki pomocnik Ilkay Gundogan wykorzystał rzut karny. Plan na niedzielę był więc prosty - tym razem uniknąć nerwów i przekonujący sposób pokonać czwartoligowca, by w dobrych humorach udać się do Arabii Saudyjskiej, gdzie rozegrane zostaną mecze Superpucharu Hiszpanii.

Las Palmas - FC Barcelona. 1-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Trener Xavi zgodnie z oczekiwaniami dokonał kilku roszad w składzie , lecz mimo to posłał do boju drużynę naszpikowaną gwiazdami. Od pierwszej minuty zagrali między innymi Ronald Araujo, Jules Kounde, Frenkie de Jong, Raphinha czy Joao Felix. Wśród rezerwowych usiadł za to kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski.

FC Barcelona - jak przystało na faworyta - już w pierwszych minutach przeprowadziła kilka ataków, lecz początkowo większość strzałów piłkarzy mistrza Hiszpanii była blokowana. A gdy już Raphinha miał przed sobą pustą bramkę, do której golkiper nie zdążył wrócić po obronieniu strzału Ferrana Torresa, przeniósł piłkę nad poprzeczką. W 15. minucie doszło do kontrowersji z punktu widzenia FC Barcelona. Ferran Torres domagał się wówczas rzutu karnego po rzekomym faulu rywala, lecz gwizdek sędziego milczał, a na tym etapie rywalizacji nie mógł on skorzystać z systemu VAR.

Fermin Lopez znów strzela, kontrowersje - nieuznany gol FC Barcelona

Po trzech minutach wściekać mogli się się gospodarze, którzy stracili piłkę po ataku rywala. Barcelona ruszyła z kontrą, którą - po dograniu Raphinhi - skutecznie sfinalizował Fermin Lopez i mieliśmy 0:1.

W 42. minucie "Duma Katalonii" mogła, a może i powinna prowadzić dwoma bramkami. Wówczas Fermin Lopez wcielił się w rolę asystenta, a do siatki trafił Joao Felix. Sędzia jednak odgwizdał spalonego, choć powtórki wykazały, że najprawdopodobniej po prostu nie miał racji. Wynik do przerwy był więc skromny, ale przewaga "Barcy" bezapelacyjna. Inaki Pena był bezrobotny między słupkami.

Na drugą część gry FC Barcelona wyszła bez zmian. Szybko zmienił się za to wynik. W 51. minucie Hector Fort sprytnie zagrał piłkę w pole karne, a przy dalszym słupku dopadł do niej Raphinha, dopełniając formalności.

Nie minęło jednak 10 minut, a stadion wręcz eksplodował z radości. Dlaczego? To już łatwo przewidzieć - niespodziewanie padła bramka na 1:2! Zdobył ją Adria De Mesa Garrido. Korner sprezentował rywalom Joao Felix, w koszmarny sposób zagrywając piłkę poza linię końcową na własnej połowie.

W 64. minucie Xavi dokonał pierwszych roszad w składzie. Vitor Roque oraz Inigo Martinez zastąpili na boisku Raphinhę oraz Andreasa Christensena.

FC Barcelona zaskakująco straciła dwie bramki, Robert Lewandowski z golem z karnego

Tymczasem gospodarze szukali kolejnych szans do zaskoczenia Barcelony, zachęcając przy tym swoich kibiców do dodatkowego wsparcia. O emocje po drugiej stronie boiska miał zadbać za to Robert Lewandowski, który - podobnie jak Ilkay Gundogan - wszedł do gry w 72. minucie. Kilka chwil później gorąco zrobiło się w polu karnym Barcelony, ale Israel Garcia zmarnował kapitalną sytuację, uderzając głową.

Emocje ostudził - jak się okazało, tylko na moment - w 88. minucie Robert Lewandowski, który wykorzystał rzut karny odgwizdany po zagraniu ręką rywala. Reprezentant Polski wykonał swój charakterystyczny nabieg, kompletnie myląc rywala, po czym kopnął piłkę lekko, po ziemi, tuż obok prawego słupka. W doliczonym czasie gry gospodarze postraszyli jeszcze mistrza Hiszpanii - do siatki trafił Marc Prat... wykorzystując "jedenastkę".

FC Barcelona mimo nerwowej końcówki wygrała jednak ostatecznie 3:2 i awansowała do 1/8 finału Pucharu Króla.

Składy drużyn UD Barbastro FC Barcelona A. De Mesa Garrdio 9 60 ' 71 '

A. Fabrega 13

C. Gasco 14

E. Mingotes 21

F. Carbonell 4 36 ' 65 '

H. Bautista 19 45 '

I. Garcia 5

Jaime 3

Javito 18

Kike 8 65 '

O. Gonpi 20 80 ' 82 '

15 A. Christensen 64 '

21 F. de Jong

32 F. Lopez 18 '

7 F. Torres

39 H. Fort

13 I. Pena

14 J. Felix 71 '

23 J. Kounde

18 O. Romeu 71 '

4 R. Araujo

11 Raphinha 51 ' 64 ' Rezerwowi A. Crespo 10 65 '

D. Ribelles 22

F. Arnedillo 6

I. Balda 17

I. Biarge 1

J. Reques 12 65 '

J. Val 7 82 '

M. Prat 11 71 '

O. Perez 2

P. Gallego 16

Soule 15 45 '

26 A. Astralaga

36 A. Yaakobishvili

22 I. Gundogan 71 '

5 I. Martinez 64 ' 74 '

30 M. Casado

33 P. Cubarsi

37 P. V. Delgado

9 R. Lewandowski 71 '

20 S. Roberto 74 '

19 V. Roque 64 '

Statystyki meczu UD Barbastro 2 - 3 FC Barcelona Posiadanie piłki 30% 70% Strzały 10 21 Strzały celne 3 12 Strzały niecelne 4 3 Strzały zablokowane 3 6 Ataki 48 93

Robert Lewandowski / Xavi Hernandez / AFP