Burza w trakcie meczu, gigantyczna kontrowersja. Robert Lewandowski i spółka "obrabowani"

To właśnie Portugalczyk - obok sędziego - Juana Luisa Pulido Santany stał się bohaterem sporej kontrowersji , do której doszło pod koniec pierwszej odsłony spotkania.

Kontrowersje w meczu FC Barcelona. Media: Niezrozumiały błąd sędziego

W 42. minucie Fermin Lopez dograł do Joao Felixa piłkę z prawej flanki, a wypożyczony z Atletico Madryt napastnik nie pomylił się, pakując ją do siatki. Arbiter jednak momentalnie odgwizdał spalonego, doprowadzając do wybuchu złości reprezentanta Portugalii.