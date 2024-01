To się musiało wydarzyć. Xavi zrezygnował z Lewandowskiego. "Nie będzie nam łatwo"

Zapaść Lewandowskiego trwa w najlepsze, a kwestią czasu pozostaje, kiedy ze składu wygryzie go Vitor Roque. Brazylijczyk zadebiutował w meczu z Las Palmas i choć koncertowo zmarnował okazję do podwyższenia wyniku na 3:1, pozostawił po sobie pozytywne wrażenie. Kibice docenili jego zaangażowanie i waleczność. Wychodził dobrze do piłek i starał się wciąż być opcją do odegrania.