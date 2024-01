Las Palmas - FC Barcelona: Gospodarze zaskoczyli Katalończyków

Gracze z Wysp Kanaryjskich nie przestraszyli się jednak bardziej utytułowanego przeciwnika. Prezentowali się dobrze, grali mądrze i neutralizowali ofensywny potencjał Barcelony . Co więcej, sami od czasu do czasu stwarzali zagrożenie pod polem karnym przyjezdnych - jak w 28. minucie, kiedy Sandro trafił w słupek. Ostatecznie jednak do przerwy utrzymał się wynik 1:0.

Robert Lewandowski ściągnięty przed czasem

Po zmianie stron Barcelona ruszyła do ataku. Katalończycy przycisnęli oponentów i w 55. minucie doprowadzili do remisu . Po sporym zamieszaniu w polu karnym Las Palmas najprzytomniej zachował się Sergi Roberto , który wystawił piłkę Ferranowi Torresowi . Ten uderzył natomiast bez zastanowienia i zdobył bramkę.

Wyrównanie dobrze podziałało na ekipę przyjezdną. Zepchnęła ona gospodarzy do obrony i niemal zmonopolizowała posiadanie piłki w kolejnych minutach. Wyglądało na to, że kolejny gol to tylko kwestia czasu. Xavi postanowił jednak, że za ewentualne trafienia nie będzie już odpowiedzialny Lewandowski - w 72. minucie wymienił go na Joao Feliksa.