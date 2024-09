Huczało o konflikcie Lewandowskiego z kolegą, nagle takie słowa Polaka. Padło ostrzeżenie

Lewandowski ostrzega Yamala. "Musi patrzeć dalej niż na kolejne 2-3 lata"

- On nie może patrzeć tylko na to, co wydarzy się w ciągu kolejnych 2 lub 3 lat. Już teraz musi patrzeć dalej - na kolejne 10 lub 15 lat. Gdzie chce być za 15 lat, gdy będzie miał 32 lata - kontynuował Polak, ostrzegając Lamine'a Yamala przed przyjęciem złej perspektywy na swoją karierę, co mogłoby okazać się zgubne i spowodować np. zbyt wczesne wypalenie zawodowe.