Walczył o to ponad dwa lata. Robert Lewandowski przebił wszystkich, oficjalnie najlepszy

Rywalizacja Roberta Lewandowskiego z Kylianem Mbappe o miano króla strzelców ligi hiszpańskiej w sezonie 2024/25 trwa w najlepsze. Francuz w ósmej kolejce zdobył gola przeciwko Deportivo Alaves, ale za to doznał urazu, który wykluczy go z udziału w kilku spotkaniach.

Robert Lewandowski natomiast znów trafił do siatki i w przeciwieństwie do Francuza będzie mógł zagrać w kolejnych spotkaniach ligi hiszpańskiej. Polak ma na koncie 7 goli, czyli o 2 więcej niż Kylian Mbappe . Jego sytuacja po 8 spotkaniach jest więc bardzo obiecująca.

Robert Lewandowski wyprzedził Urbana. Przeszedł do historii w nieco ponad 2 lata

Do tej pory na szczycie listy polskich strzelców w LaLiga widniało nazwisko Jana Urbana. W barwach Osasuny i Realu Valladolid zdobył on 48 goli w tych rozgrywkach. Lewandowski walczył o to ponad dwa lata (gdyż do Barcelony dołączył latem 2022 roku), a w końcu wyprzedził swojego starszego rodaka i wskoczył na pierwsze miejsce w tym zestawieniu.