Media: Dokonało się! Wojciech Szczęsny wraca do gry, kontrakt podpisany

Wszystko wskazuje więc na to, że lada moment możemy spodziewać się oficjalnego potwierdzenia informacji, że Wojciech Szczęsny dołączy do FC Barcelona . Polski bramkarz wróci z emerytury w iście niesamowitych okolicznościach.

Szczęsny uratuje Barcelonę. Awaryjnie dołączy do Roberta Lewandowskiego

W tym momencie najbardziej prawdopodobne wydaje się, że Polak ekspresowo wróci z emerytury , która wszystkim kibicom wydawała się zbyt wczesna. Media są zgodne, że to właśnie on zostanie nowym bramkarzem "Dumy Katalonii". Taką samą informację podało wcześniej "Relevo". Zgodne było także "El Chiringuito", teraz informację o podpisanym kontrakcie podaje TVP Sport.

Szczęsny już stracił nadzieję. Nagle wszystko się zmieniło

Oferta tak atrakcyjna i z tak prestiżowego klubu jak FC Barcelona nie napłynęła na krótko po tym, jak umowa Wojciecha Szczęsnego z Juventusem została rozwiązana za porozumieniem stron. Polski bramkarz, będąc już bez pracy, w pewnym momencie przestał czekać i zdał sobie sprawę, że nie dołączy już do projektu, który byłby w stanie jeszcze zatrzymać go w bramce. Wtedy poinformował o zakończeniu piłkarskiej kariery.

Kontuzja ter Stegena wywróciła wszystko do góry nogami. Polski bramkarz nagle stał się najpowaniejszym kandydatem do przejęcia pozycji bramkarza w FC Barcelona, gdzie od 2022 roku gra jego przyjaciel Robert Lewandowski. Do tej pory w klubie ze stolicy Katalonii nie grał ani jeden Polak. Teraz wszystko wskazuje na to, że w pierwszym składzie Barcy będzie ich aż dwóch.