W Hiszpanii wciąż głośno jest o sytuacji, której negatywnym bohaterem był Robert Lewandowski. Kamery zarejestrowały moment, w którym Polak nie uścisnął dłoni wyciągniętej do niego przez 16-letniego kolegę z Barcelony. Lamine Yamal zdawał się zignorowany przez napastnika. On sam twierdzi, że absolutnie tak nie było i cała sprawa to wynik przypadku. Jednak najwyraźniej nie wszystkich to przekonuje. Niektórzy mają najwyraźniej dość i nie zostawiają na piłkarzu suchej nitki.