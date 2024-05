Sensacyjny zwrot akcji. Mistrzowie świata zabierają Polakom piłkarza

Santiago Hezze mógł być tajną bronią Michała Probierza w zbliżających się finałach Euro 2024. Na początku roku otrzymał polskie obywatelstwo i rozbudził wyobraźnię nie tylko kibiców. Selekcjoner "Biało-Czerwonych" wykluczył debiut w kadrze tuż przed ME, ale nie skreślił piłkarza. Tymczasem 22-letni zawodnik został właśnie powołany do olimpijskiej kadry Argentyny, sposobiącej się do gry w Paryżu. Wzywa go sam Javier Mascherano.