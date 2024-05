"Lewy" w lipcu 2022 roku dokonał dużej zmiany w piłkarskim życiu. Zawodnik opuścił bowiem Bundesligę , w której występował do 2010 roku, przenosząc się na Półwysep Iberyjski.

Dwa kata temu Lewandowski zdecydował się jednak przejść do Barcelony , która zapłaciła za niego 45 milionów euro. W przypadku klubu, mającego duże problemy z płynnością finansową, to był naprawdę duży wydatek.

Robert Lewandowski nie był tak skuteczny jak w pierwszym sezonie

W pierwszym sezonie układało się po myśli klubu i napastnika. "Duma Katalonii" wywalczyła bowiem Superpuchar Hiszpanii, a potem, po kilku latach, została ponownie mistrzem kraju. Natomiast "Lewy" strzelił 33 gole we wszystkich rozgrywkach, z czego 23 w La Liga , gdzie założył koronę dla najlepszego snajpera.

Mimo wszystko Probierz nie uważa, że to był zły sezon w wykonaniu kapitana "Biało-Czerwonych".