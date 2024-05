Reprezentacja Polski w piłce nożnej w ostatnich latach była "królami losowań" fazy grupowej poszczególnych turniejów. Tak mówiliśmy przed mistrzostwami świata w Rosji, przed mistrzostwami Europy w 2021 roku i przed mundialem w Katarze. W każdym z tych przypadków przed rozpoczęciem rywalizacji wydawało się, że nie ma takiego scenariusza, w którym to Polska nie wychodzi z grupy . Niestety te wszystkie optymistyczne przewidywania okazały się kompletnie nietrafione.

Rangnick ogłosił powołania. Gwiazdor Realu Madryt nie jedzie na Euro

Biało-Czerwoni bowiem zmierzą się w pierwszych trzech meczach turnieju z: Holandią, Francją oraz Austrią. Wydaje się, że w żadnym z tych spotkań nasza kadra nie będzie faworytem do zwycięstwa i nawet Austria, z którą ostatnio dobrze sobie radziliśmy w czasach Jerzego Brzęczka na ławce trenerskiej, zdaje się być mocniejszym zespołem od naszego. Ralf Rangnick nie będzie mógł jednak na pewno zabrać na turniej swojej absolutnie wymarzonej grupy zawodników.

Do ostatnich chwil selekcjoner marzył o tym, aby zdrowy był David Alaba, który jest absolutnie kluczowym zawodnikiem zespołu. Austriak jednak po zerwaniu więzadeł krzyżowych w grudniu nie zdołał się wyleczyć i nie ma szans na to, aby na turnieju w Niemczech pojawił się w roli piłkarza. Selekcjoner ogłosił to już oficjalnie, podając kadrę na tę imprezę. Według mediów jednak Alaba może się znaleźć... w sztabie szkoleniowym Rangnicka i w ten sposób "wystąpić" na turnieju. Rangnick powołał 29 piłkarzy, trzech będzie więc musiał z tej listy skreślić.