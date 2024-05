Koniec spekulacji i domysłów. Znakomite wieści dla Polski przed finałami Euro

Wygląda na to, że niepokój związany ze stanem zdrowia Matty'ego Casha okazał się przedwczesny. Tuż przed weekendem selekcjoner Michał Probierz poinformował, że 26-letni zawodnik może nie wziąć udziału w finałach Euro 2024 z powodu kontuzji. Jak informuje jednak serwis Meczyki.pl, uraz gracza Aston Villi nie jest groźny. Piłkarz wróci do pełni sił najpóźniej za 10 dni. To oznacza, że będzie mógł być brany pod uwagę przy ogłaszaniu kadry na zbliżające się ME.