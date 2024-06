Na murawie zapanował strach. Reprezentant Polski przyznaje ws. kontuzji kolegów

Po ostatnim gwizdku wywiadu Mai Strzelczyk z TVP Sport udzielił Jakub Moder , który po bardzo długiej i poważnej kontuzji wrócił do gry w Brighton & Hove Albion oraz w reprezentacji Polski. Występ z Turcją pomocnik rozpoczął od 46. minuty.

- Jak byłem na boisku, to wydawało mi się, że w defensywie byliśmy solidni . Turcja może w drugiej połowie kontrolowała grę i utrzymywała się przy piłce, ale nie stwarzała sobie dobrych okazji, a gdyby tę piłkę odbieraliśmy, to potrafiliśmy stworzyć sobie kilka stuprocentowych sytuacji. Naprawdę widzę wiele pozytywów przed Euro - skomentował na gorąco Jakub Moder .

Polacy bali się kolejnych kontuzji. Moder przyznaje, że poczuli "dreszczyk"

Moder zabrał również głos w sprawie urazów Świderskiego i Lewandowskiego. - Z tego, co rozmawialiśmy, to raczej jakieś drobne urazy, które wykluczą ich na kilka dni, ale zawsze jest taki negatywny "dreszczyk", jak się widzi, że "Świder" pada po cieszynce, "Lewy" bez kontaktu. A potrzebujemy ich zdrowych, bo to są nasi kluczowi zawodnicy - zdradził pomocnik.