Szalony scenariusz, nastolatek rzucony na głęboką wodę. Znów ratował kadrę

Kacper Urbański to jeden z tych piłkarzy młodego pokolenia, którzy zdecydowali się na wczesny wyjazd za granicę. Pomocnik miał 17 lat, kiedy zamienił Lechię Gdańsk na włoską FC Bologna . Trafił najpierw do zespołu juniorskiego, w którym jednak sprawował się na tyle dobrze, że zasłużył na szansę w drużynie seniorskiej. W zakończonym już sezonie ligowym 2023/2024 zanotował 22 występy w Serie A, w tym dziewięć w wyjściowej jedenastce.

Postępy 19-latka docenił Michał Probierz , który postanowił zaprosić go na czerwcowe zgrupowanie. - Dowiedziałem się trzy-cztery dni wcześniej, że mogę być powołany. Dla mnie i mojej rodziny to była duma. Po to grałem od dziecka, żeby być reprezentantem Polski - mówił w zeszłym tygodniu Urbański podczas konferencji prasowej.