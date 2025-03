Michał Probierz pod ścianą, przykra wiadomość z Anglii. Tego nie chciał usłyszeć

Jak to zwykle bywa, powołania do reprezentacji, ogłoszone przez Michała Probierza wzbudzały ogromne zainteresowanie medialne. Selekcjoner tuż przed północą zdecydował się na opublikowanie pełnej listy zawodników, którzy udadzą się na marcowe zgrupowanie. Po raz kolejny szkoleniowiec przygotował kilka niespodzianek.

Probierz odpowiedział niejako na głosy ze strony kibiców i powołał wreszcie do reprezentacji Matty'ego Casha. Wcześniej pomijał defensora Aston Villi. Zabrakło za to Maxiego Oyedele, który przeplata udane występy w Legii Warszawa słabszymi. W kadrze znalazło się miejsce dla Jana Bednarka, który z Southamptonem jest na kursie kolizyjnym z Championship. "Święci" są absolutnie najgorszą drużyną w lidze, a w 28 spotkaniach stracili aż 68 goli. Nie świadczy to zbyt dobrze o ich defensywie, w której Polak jest czołową postacią.