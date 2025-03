Pokonała Świątek, została do niej porównana. Nagle zaprzeczyła. "Niemożliwe"

Iga Świątek straci sporo punktów przez przegraną w półfinale. Nie oznacza to jednak, że nie zarobi całkiem sporej sumy - w tym roku nagrody na Indian Wells są najwyższe od pandemii . Finał rozegra się ostatecznie między Mirrą Andriejewą a Aryną Sabalenką, która zrewanżowała się za przegrany finał triumfatorce tegorocznego Australian Open, Madison Keys.

Iga Świątek pokonana. Mirra Andriejewa została do niej porównana

To był trudny mecz dla Igi Świątek. W tie-breaku pierwszego seta Andriejewa grała jak natchniona. Choć w drugiej partii Polka pokazała swoją całkowitą dominację, to po przerwie toaletowej w trzecim secie Rosjanka się odrodziła i pokazała swoje atuty. Polka nie mogła jej już wtedy dogonić. Nastolatka wygrała 7:6, 1:6, 6:3 i tym samym zagra w finale z Aryną Sabalenką.

AP / © 2025 Associated Press

Mirra Andreeva (RUS) pokonała Igę Świątek (POL). Skrót meczu. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Podczas konferencji prasowej jeden z dziennikarzy postanowił zapytać Andriejewę o jej opinię dotyczącą tak dobrej gry na kortach w tak młodym wieku. " Oczywiście, jesteś jeszcze bardzo młodą osobą, nasz sport ma niesamowitą historię z nastolatkami. Iga, Serena, Maria Szarapowa wszystkie wygrały jako nastolatki. Przedtem była era w tenisie, w której zawodniczki takie jak Steffi Graf i Martina Hingis, Monica Seles i Capriati były naprawdę wybitne, dominowały. Czy znasz tę erę? Czy możesz opowiedzieć coś o nastolatkach w naszej grze? Co o tym myślisz?" - pytał Rosjankę dziennikarz, jej odpowiedź mogła zaskoczyć.

Mirra Andriejewa zaprzeczyła porównaniom. Ani słowa o Świątek

"Tak, oczywiście wiem, że Monica Seles i Martina Hingis wygrały wiele turniejów i zdobyły wiele tytułów, gdy były jeszcze nastolatkami. Oczywiście wiem, że grały świetnie i, wiesz, staram się, nie wiem, być na tym samym poziomie, ale tenis bardzo się zmienił i teraz nie wyobrażam sobie, żebym wygrała osiem turniejów Wielkiego Szlema w wieku 17 lat. To niemożliwe" - podkreśliła Rosjanka, zaprzeczając tym samym, by porównywanie jej do gwiazd z innej ery było zasadne.