Przykra niespodzianka, konkurs Raw Air bez Kubackiego. "Nie dogadałem się"

Świetny Wąsek, kiepski Kubacki. Niespodzianki w prologu w Vikersund

Kubacki przestał radzić sobie na mamutach? "Nie ma żadnych efektów"

- W tych dwóch seriach treningowych dość mocno w przejściu mnie wycofywało. Wydawało mi się, że w tej serii kwalifikacyjnej to było lepiej utrzymane i to poszło nad nartę. Była wysokość, ale później, tak samo jak w poprzednich skokach, spadałem jak kamień. Mimo tego, że był jakiś ciąg pod nartami, czułem się, jakby mi worek gruli na plecy zarzucili. Nieubłagana grawitacja. Bądź co bądź, to jest wynik moich błędów na progu - dodał polski skoczek.

- Te dwa lata były generalnie potężnym zderzeniem (śmiech). Ja wiem, że potrafię latać. Oddawałem fajne skoki na mamutach, latałem daleko, a teraz, chociaż wydaje mi się, że robię to samo, nie ma żadnych efektów. Ciągnie mnie ta grawitacja do ziemi i nie wiem z czego to wynika. Jak w drugim treningu starałem się iść za tym, to skończyło się tak, że ziemia się zbliżyła i prawie się rozbiłem o bulę. Później wydawało się, że skok dobrze wyszedłem z progu, fajnie wytrzymałem, w pierwszej części lotu wytrzymywałem opór powietrza, a później i tak spadałem. Muszę to na pewno przeanalizować, bo to się nie bierze z niczego - zakończył Kubacki.