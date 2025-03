Michał Probierz odkrył karty. Oto powołania, jest głośny powrót do kadry

- Zdaję sobie sprawę, że jest bardzo duże rozczarowanie po EURO, gdzie mieliśmy bardzo silną grupę oraz po spadku z Ligi Narodów. Przy zmianie generacji trzeba być trochę cierpliwym. Mam świadomość, że już dzisiaj chcielibyśmy osiągać sukcesy, ale dla nas najważniejsze jest, aby nasi zawodnicy zaczęli grać. Jak patrzę jak duża liczba zawodników nie gra, to jest to bardzo smutne. Dotyczy to też piłkarzy U-21, dlatego wierzę, że ten rok będzie również dla nich przełomowy. Jak z nimi rozmawiam, to widzę nadzieję i wierzę, że uda nam się zadowolić kibiców, bo mamy fantastycznych kibiców, o czym przekonaliśmy się na mistrzostwach. Jest wsparcie wielu ludzi - mówił 31 stycznia w programie "Halo tu Polsat" trener Probierz.