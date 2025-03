Szalone wieści z Anglii dla Lewandowskiego. FC Barcelona planuje atak marzeń. "Szczery podziw"

FC Barcelona w poprzednim sezonie miała sporo problemów ze swoją grą. W pewnym momencie wydawało się nawet, że być może Xavi Hernandez skończy swoją przygodę trenerską z "Blaugraną" jeszcze w trakcie rozgrywek. Do tego jednak nie doszło i Hiszpan odszedł dopiero po ostatnim meczu sezonu. W jego miejsce zatrudniono Hansiego Flicka. Jasne było, że Niemiec preferuje kompletnie inny styl gry niż Xavi i do Katalonii powinna zawitać ofensywna piłka.

Trudno było jednak spodziewać się, że będzie to aż tak ofensywna piłka nastawiona na nieustanny atak. Wystarczy przypomnieć sobie, choćby spotkanie pierwszego meczu półfinałowego Pucharu Króla z Atletico Madryt . "Duma Katalonii" na 10 minut przed końcem rywalizacji prowadziła 4:2. Mimo tego niemiecki szkoleniowiec nie zdecydował się na wycofanie swojej obrony, aby zabezpieczyć wynik. Z tego skrzętnie skorzystali goście, którzy w doprowadzili do bardzo ważnego dla siebie remisu.

Lewandowski i Diaz w jednym zespole? To może się wydarzyć

W tamtym meczu błyszczała ofensywa, która generowała bardzo wiele zagrożenia. Wprawdzie nie grał wówczas Robert Lewandowski , ale ten flagowy tercet ofensywny składający się z: Lamine'a Yamala, Roberta Lewandowski i Raphinhi jest wręcz zabójczy. Problemem jest jednak to, że żaden z tych piłkarzy nie ma klasowego zmiennika na ławce, co jeszcze w tym sezonie może odbić się na zespole Flicka.

Mowa rzecz jasna o Luisie Diazie z Liverpoolu. Kolumbijczyk ma umowę z "The Reds" ważną do czerwca 2027 roku. Po zakończeniu obecnego sezonu pozostaną mu więc ledwie dwa lata kontraktu, co "Duma Katalonii" z pewnością mogłaby wykorzystać. Ceniony brytyjski dziennikarz David Ornstein z "The Athletic" przekazuje wprost. FC Barcelona ma "szczery podziw dla umiejętności, jakimi dysponuje 28-letni skrzydłowy". W mediach pojawiają się także plotki, że temat odejścia z Liverpoolu nie musi być wcale tak daleki, jak się wydaje.