Marcin Gortat od kilku lat cieszy się życiem na sportowej emeryturze, choć na brak zajęć nie narzeka. We wszystkim wspiera go żona Żaneta Stanisławska, którą poślubił w 2021 roku. Małżonkowie rzadko pokazują się razem i jeszcze rzadziej opowiadają w mediach o życiu prywatnym. Ostatnio coś w tej kwestii się jednak zaczęło zmieniać. Najpierw koszykarz otworzył się na temat braku potomstwa, a teraz jego wybranka dołożyła coś od siebie. Na instagramowym profilu sportowca pojawiło się oficjalne nagranie z udziałem Żanety, która postanowiła niespodziewanie przerwać milczenie i wyjawić, jaki naprawdę jest jej mąż. O tym do tej pory wiedzieli tylko nieliczni...