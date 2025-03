Reprezentacja Polski zagra towarzysko z Mołdawią - głosi oficjalny komunikat PZPN opublikowany w piątkowe popołudnie. Do spotkania dojdzie 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Będzie to jeden z etapów przygotowań do eliminacyjnej potyczki z Finlandią, która odbędzie się cztery dni później w Helsinkach.