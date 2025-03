Skandal ze Świątek w roli głównej. Rosjanie dopisali własną wersję historii

Iga Świątek przegrała z Mirrą Andriejewą w półfinale turnieju WTA 1000 w Indian Wells 6:7, 6:1, 3:6. Pod koniec meczu widać było mocne zdenerwowanie Polki, która w pewnym momencie wdała się w ostrą dyskusję z Darią Abramowicz. Doszło do sceny na korcie - Świątek omal nie uderzyła chłopca do podawania piłek, wycelowywała jednak swoją złość w trybuny. Została za to wybuczana. Rosjanie postanowili dopisać własną wersję tej historii.