Historyczny wyczyn Romana Bilińskiego. Jeszcze żaden Polak tego nie dokonał

Roman Biliński to 21-letni kierowca brytyjskiego pochodzenia. Z racji na polskie korzenie otrzymał obywatelstwo w 2022 roku, stając się tym samym reprezentantem naszego kraju. Swój pierwszy poważny sukces święcił on podczas ubiegłorocznej edycji Formula Regional Oceania Championship (FROC). W 15 wyścigach Biliński tylko 3 razy nie pojawiał się na podium. Najwyższy jego stopień zajmował wówczas aż 6-krotnie, co przełożyło się na końcowy sukces w całej serii. Tym sposobem Biliński włożył do gabloty pierwsze mistrzostwo FROC, którą w przeszłości wygrywali tacy kierowcy jak: Lando Norris czy Lance Stroll.

Niestety w czerwcu 2024 roku świetnie zapowiadająca się kariera Bilińskiego została nieco zastopowana przez wypadek samochodowy, w wyniku którego młody kierowca uszkodził dwa kręgi kręgosłupa. Rehabilitacja przerwała świetną passę Bilińskiego, jednak nie pokrzyżowała jego kariery. Po powrocie do zdrowia wciąż trzymał on wysoki poziom, co sprawiło, że w obecnym sezonie zadebiutował on w ramach FIA Formuły 3.

Biliński zachwycił w debiucie. Pierwszy Polak na podium Formuły 3

Debiutanckimi zawodami Bilińskiego były wyścigi sprintem na torze Albert Park w Melbourne. Młody Polak startował w sobotniej rywalizacji z 3 pola, co miało okazać się niejako zapowiedziom końcowego wyniku. Kierowca Rodina miał bardzo dobry start, jednak inni zawodnicy nieco przyblokowali Polaka, zrzucając go na 5 miejsce. Nie trwało to jednak długo, bowiem chwilę później dzięki odważnemu manewrowi odzyskał on 3 lokatę. Ostatecznie pozycję tę utrzymał aż do czasu kolizji dwóch innych zawodników, w wyniku której wyścig nie został już wznowiony. Tym samym Biliński znalazł się na najniższym stopniu podium wraz z Norwegiem Martinius Stenshornem oraz triumfującym tego dnia Meksykaninem Santiago Ramosem. Reklama

To historyczny wyczyn 21-letniego Romana Bilińskiego. Został on bowiem pierwszym Polakiem w historii, który uplasował się na podium FIA Formuły 3.

