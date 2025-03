13 milionów długu, Polak przerwał milczenie. „Myślałem, że zostanę na lodzie”

Fajfer przerywa milczenie ws. Stali Gorzów

- Nastały trudne czasy w większości klubów. Nie jest łatwo i trzeba to przeżyć. Miałem różne myśli w głowie, że zostanę na lodzie bez klubu i stracę pieniądze, które zarobiłem. W momencie wdrożenia planu naprawczego Stali, bardzo się uspokoiłem. Przejęli to ludzie, którzy mają pomysł na dalszy plan działania. Było widać, że sukcesywnie wszystko idzie ku dobremu. - Jesteśmy w stałym kontakcie. Wszystko idzie ku dobremu i przystępujemy do sezonu z nową kartą. Dla nas to ważna sprawa, żeby mieć czystą głowę i skupić się tylko na wyniku - tłumaczy Oskar Fajfer.