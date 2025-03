Rozenek wrzuciła zdjęcie i się zaczęło. Ostra wymiana zdań w komentarzach

Rozenek, podobnie jak wiele innych polskich gwiazd, postanowiła zainwestować we własną markę suplementów. Doświadczona w reklamie influencerka opowiadała o zaletach płynących z korzystania z jej towarów w sieci. Nie spotkało się to jednak z dobrym odbiorem.

Małgorzata Rozenek w ogniu krytyki

W komentarzach pod reklamą jej marki własnej suplementów od razu zrobiło się głośno. Część uwag dotyczyła kwestii zdrowotnych i tego, że bez konsultacji z lekarzem nie powinno się brać żadnych suplementów , inne zaś, i tych było o wiele więcej, wskazywały na to, że Rozenek z poprawionym przez operacje wyglądem reklamuje suplementy, które mają pomagać w tym, by lepiej wyglądać.

" Bardzo wiarygodna reklama. To na pewno od tych suplementów tak się pani zmieniła " - pisała jedna z internautek komentujących wpis Rozenek. Nie spodziewała się zapewne, że gwiazda postanowi jej i kilku innym osobom odpowiedzieć.

Małgorzata Rozenek odpowiedziała krytykom

"Nigdy nie ukrywałam, że moja metamorfoza to efekt wielu różnych działań. Suplementy odgrywają tu ważną rolę, bo wspierają organizm tam, gdzie sama dieta i aktywność to za mało. To właśnie suma tych wszystkich kroków - odpowiedniej suplementacji, zdrowego odżywiania i dbania o siebie robi największą różnicę" - odpisała komentującej Małgorzata Rozenek.