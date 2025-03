Wielkie zaskoczenie w Formule 1. Pole position dla nich, pierwszy raz w sezonie

Sukces McLarena i rozczarowanie Ferrari. Była też pozytywna niespodzianka

Max Verstappen zajął dopiero trzecie miejsce ze stratą 0.385 do lidera. Podczas kwalifikacji dało się zauważyć, że tegoroczne bolidy Red Bulla nie są najłatwiejsze w prowadzeniu. Boleśnie przekonał się o tym drugi z kierowców Liam Lawson, który podczas Q1 wypadł z toru i wyjechał na pobocze, co doprowadziło do jego odpadnięcia.