Duński walec znów miażdżył rywala. Brazylia odpowiedziała. I rozjuszyła giganta

Chorwacja i Francja - to dwa pierwsze zespoły, które już w środę zapewniły sobie grę w półfinale mistrzostw świata. Oba spotkania w Zagrzebiu trzymały w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty, były niezwykłe. I rozstrzygnęły się w ostatnich sekundach.

Dania - Brazylia w mistrzostwach świata. Imponujący kwadrans faworytów. A później stało się coś dziwnego

Brazylijczycy pokazali się w tym turnieju ze znakomitej strony w grze obronnej, dużo dobrego dał im bramkarz Rangel Da Rosa , ale sami nie spotkali się z taką defensywą, jak ta duńska. Nieco wysunięta, często przechodząca do ustawienia 5-1, uprzykrzająca życie graczom drugiej linii. Zawodnicy z południowej Ameryki nie mieli pojęcia, jak przejść te zasieki. A jak już przeszli, na ich drodze stawał fenomenalny golkiper Barcelony Emil Nielsen . Znów w całym meczu obronił 15 piłek, znów miał ponad 40 procent skuteczności, teraz 45. Mimo że nie grał do końca, bo gdy losy spotkania były już rozstrzygnięte, zastąpił go Jannick Green .

Przez 16 minut Brazylia zdobyła zaledwie trzy bramki, wszystkie Rudolph Hackbarth . Dwa razy z karnych, raz z gry. Dania odpowiedziała w tym czasie dziesięcioma trafieniami, co chwilę kontrowała bezradnych rywali. A jak nie kontrowała, to wystarczyły dwa, trzy szybsze podania - i już była okazja. Gdyby nie Da Rosa, dobrze broniący w pierwszej fazie meczu, byłoby już kilkanaście bramek różnicy. Choć później w ekipie Brazylii pojawił się Mateus Cristian - i wszedł prawie na poziom Nielsena.

Demolka Danii, osiem bramek z rzędu w 11 minut. Brazylia została całkowicie rozbrojona

Dania wygrała to spotkanie łatwo 33:21. Jest dwa kroki od tego, by po raz czwarty z rzędu sięgnąć po mistrzostwo świata. To coś niewyobrażalnego, zwłaszcza że nie ma już w tej drużynie Niklasa Landina czy Mikkela Hansena. Są jednak inni, a nawet gdy chwili odpoczynku potrzebuje Simon Pytlick czy Mathias Gidsel, to pojawia się Rasmus Lauge. I trafia jak dziś - sześć razy.