ORLEN Superliga wraca na pełnych obrotach

Pierwsza transmisja telewizyjna 19. serii odbędzie się w sobotę 15 lutego o godz. 15:00 w Kielcach, gdzie miejscowa Industria podejmie Corotop Gwardię Opole. Obie drużyny ostatnio rywalizowały w ORLEN Pucharze Polski. Transmisja tego spotkania dostępna będzie na antenie Polsat Sport 3. W tej samej serii gier ciekawie będzie w Głogowie - napędzony zaległą wygraną w Legionowie KGHM Chrobry postara się powiększyć swoją przewagę nad goniącym go PGE Wybrzeżem Gdańsk. To spotkanie zostanie pokazane w poniedziałek, 17 lutego o godz. 20:30 w Polsat Sport 1.

W 20. serii gier ciekawie będzie na Dolnym Śląsku. Walczący o utrzymanie WKS Śląsk Wrocław zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Początek tego spotkania zaplanowano na niedzielę, 23 lutego o godz. 12:30 w Polsat Sport 1. Na jej zakończenie przeniesiemy się natomiast do Gdańska, gdzie w Derbach Pomorza PGE Wybrzeże podejmie Energę MMTS Kwidzyn. Na to spotkanie zapraszamy w poniedziałek, 24 lutego o godz. 20:30 do Polsat Sport 2.