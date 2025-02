Rzeź faworytek w Dubaju. Finałowa rywalka Świątek z US Open znika z jej ścieżki

Kolejny bardzo ważny turniej w tourze właśnie się rozpoczął, a Ons Jabeur już wie, że nie zaliczy go do udanych. Wręcz przeciwnie. Tunezyjka po niezłym występie w Dosze zanotowała bardzo szybką porażkę w Dubaju, a lepsza od niej już w pierwszej rundzie okazała się Peyton Stearns. Amerykanka wygrała 7:6(6), 6:4 i to ona pozostaje w ścieżce drabinki Igi Świątek. Mecz z Polką możliwy jest jednak dopiero w 4. rundzie.