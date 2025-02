Wielka szansa przed Maciejem Kotem. Thurnbichler tylko na to czeka

Nie ma jednak wątpliwości, że nie tego oczekiwał Polski Związek Narciarski zatrudniając Thomasa Thurnbichlera. W tym sezonie Polacy wciąż pozostają także bez, choćby jednego miejsca na podium. To sytuacja, której już bardzo dawno nie było.

Maciej Kot leci do Iron Mountain. To już oficjalne

Jakby tego było mało Biało-Czerwoni mogą do rywalizacji wystawiać tylko pięciu skoczków, a nie jak to bywało w przeszłości sześciu, czy nawet siedmiu. To związane jest ze słabymi wynikami w Pucharze Kontynentalnym. W szóstym periodzie dobrą formę na zapleczu Pucharu Świata prezentuje Maciej Kot, który ma szansę wywalczyć dodatkowe miejsce dla Polski.