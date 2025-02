Zabójcza końcówka polskich siatkarzy. Młody talent znów błysnął

Trefl Gdańsk niemal pieczętuje utrzymanie w siatkarskiej PlusLidze. W Ergo Arenie drużyna z Trójmiasta pokonała bowiem Barkom Każany Lwów, zgarniając komplet punktów. Imponujący był zwłaszcza drugi set, w którym gdańszczanie wydobyli się z niemal beznadziejnej sytuacji. Na pięć kolejek przed końcem fazy zasadniczej ich przewaga nad strefą spadkową to 13 punktów. Barkom Każany nie wykorzystał zaś szansy, by doścignąć PSG Stal Nysa i nadal zajmuje dopiero 14. miejsce, czyli pierwsze oznaczające relegację do pierwszej ligi.