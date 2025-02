Był finał w Dosze, jest wstydliwe 0:6, 0:6 w Dubaju. 43 minuty i koniec

Trzy temu w Dosze, zanim doszło do finałowej potyczki w singlu pomiędzy Amandą Anisimovą i Jeleną Ostapenko , odbył się finał w deblu. Xinyu Jiang i Fang-Hsien Wu rywalizowały o tytuł rangi WTA 1000 z mistrzyniami olimpijskimi z Paryża w grze podwójnej - Sarą Errani i Jasmine Paolini. Reprezentantki Włoch były wyraźnymi faworytkami starcia, ale rywalki sprawiły wcześniej niespodziankę w tamtych zmaganiach. Wyeliminowały m.in. finalistki tegorocznego Australian Open - Su-Wei Hsieh i Jelenę Ostapenko.

Oba duety pojawiły się także na liście startowej do kolejnych zmagań WTA 1000, tym razem w Dubaju. Sara i Jasmine zostały rozstawione z "4", przez co miały wolny los w pierwszej rundzie i zobaczymy je na korcie dopiero jutro, podczas starcia z duetem Aleksandra Panowa/Fanny Stollar. Z kolei Xinyu Jiang i Fang-Hsien Wu dostały się do drabinki dzięki dzikiej karcie i musiały rozegrać swoje spotkanie już dzisiaj. I niestety, nie powiodło im się najlepiej. Nie wygrały choćby jednego gema w starciu z parą Yifan Wu/Zhaoxuan Yang.