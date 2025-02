To nie koniec. Nie zostawili Igi Świątek w spokoju. Wraca temat dyskwalifikacji

Jannik Sinner zupełnie inaczej planował pierwsze półrocze obecnego sezonu . Na korcie nie zobaczymy go przez trzy miesiące. Do rywalizacji wróci dopiero na początku maja.

To efekt dyskwalifikacji, jaką nałożono na niego w sobotę. Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) potraktowała jego przypadek bardziej zasadniczo niż Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA). Wykrycia w organizmie włoskiego tenisisty śladowych ilości clostebolu, czyli substancji zakazanej, ostatecznie nie puszczono płazem .

Sinner ukarany, ale pod ostrzałem pytań Świątek. "Wierzę, że proces był uczciwy"

"Bazując na faktach zebranych w sprawie, WADA uznała, że kara zawieszenia na okres trzech miesięcy będzie adekwatna do winy zawodnika . Decyzja ta nie jest równoznaczna z anulowaniem zawodnikowi jakichkolwiek wyników" - czytamy w oficjalnym komunikacie WADA, na czele której stoi Polak Witold Bańka.

- Nie ma co porównywać i stawiać tych dwóch rzeczy obok siebie - powiedziała Świątek podczas konferencji prasowej w Dubaju. - To było zupełnie inne od samego początku. Ponadto dostarczyliśmy całą dokumentację naprawdę dokładnie. Zrobiliśmy wszystko, czego potrzebowali i postępowaliśmy zgodnie z instrukcjami, więc nie było miejsca i nie było sensu, aby WADA nawet się odwoływała. Więc tak, byłam prawie pewna, że to będzie koniec sprawy.