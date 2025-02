Godziny do meczu, a FC Barcelona ogłasza wielki powrót. Lewandowski i spółka zaskoczeni

Hansi Flick zaskoczył mocno dziennikarzy, nie publikując kadry Barcelony na mecz z Rayo Vallecano na dzień przed rywalizacją, tak jak zwyczajowo miało to miejsce. Niektórzy odebrali to w charakterze próby ukrycia decyzji personalnych, co wywołało polemikę w mediach. "Duma Katalonii" udzieliła szczegółowych informacji ws. kadry dopiero na kilka godzin przed spotkaniem.