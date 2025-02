Syprzak wrócił, a mistrz Polski sprawił sensację. Historyczny wynik w Paryżu

Cztery punkty w 10 spotkaniach, smutna porażka na sam koniec w Macedonii Północnej - sytuacja Orlenu Wisły Płock w grupie A była daleka od optymalnej. Ale nie tragiczna, trener Xavier Sabate już w poprzednim sezonie potrafił bardzo dobrze przygotować "Nafciarzy" właśnie do tych wiosennych zmagań. Płocczanie awansowali rzutem na taśmę, drugi raz z rzędu, do fazy pucharowej, w niej dwukrotnie minimalnie ulegli PSG. Nie dostali się do ćwierćfinału.

Liga Mistrzów. PSG kontra Orlen Wisła Płock, Goliat kontra Dawid. A mistrzowie Polski od początku grali wyśmienicie

Nie trafiał też jednak Kamil Syprzak, który wykurował się już po kontuzji odniesionej na mundialu. To on w 6. minucie wywalczył rzut karny, sfaulowany przez Mirsada Terzicia. Gdy jednak sam jest faulowany, to wtedy nie rzuca. Do piłki podszedł w 12. minucie, przy stanie 4:7. I nie pokonał Hallgrimssona, trafił w poprzeczkę. A Miha Zarabec podwyższył w 15. minucie na 8:4.