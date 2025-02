Strzelecka niemoc Legii, Feio znalazł rozwiązanie. Nowy snajper wkrótce w Warszawie

Na wiosnę Legia zremisowała 1:1 z Koroną Kielce, a w następnej kolejce po rozczarowującym meczu przegrała 1:2 z Piastem Gliwice. Marc Gual prezentował się w tych spotkaniach wyjątkowo kiepsko. Nieco lepiej wyglądało to w rywalizacji z Puszczą Niepołomice, zakończonej zwycięstwem 2:0. W strzelaniu goli wyręczyli go jednak Kapuadi i Kapustka.

Media: Legia sięgnie po snajpera ligowego rywala. Rekordowy transfer o krok

Zgodnie z wiedzą dziennikarza Dariusz Mioduski postanowił głęboko sięgnąć do kieszeni - na nowego napastnika wyda aż 1,5 miliona euro, co jak na standardy Ekstraklasy jest kwotą wyjątkowo dużą. Uczyni go to najdroższym napastnikiem w historii Legii, a także trzecim najdroższym transferem wewnątrz Ekstraklasy obok Bartosza Slisza czy Johna Yeboaha.