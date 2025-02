Co za wieści dla Igi Świątek. Włosi już działają. Oferta na ponad pół miliarda euro

Piąty Wielki Szlem?! To byłyby świetne wieści dla Świątek

Według doniesień "La Stampa" bowiem Włoska Federacja Tenisa zwróciła się do organizatorów turnieju WTA/ATP 1000 w Madrycie, aby stworzyć piąty Wielki Szlem. W tym celu Włosi wystosowali ofertę na poziomie ponad pół miliarda euro. Według dziennikarzy ma to być dokładnie 576 milionów euro. To pozwoliłoby Włochom na wygenerowanie dwóch tygodni w kalendarzu, co jest niezbędne do stworzenia turnieju rangi Wielkiego Szlema. Jak na razie turniej w Rzymie odbywa się bowiem na przestrzeni siedmiu dni.