Ostrzeżenie dla Barcelony, wystarczy tylko spojrzeć. Monaco pognębiło Lewandowskiego i spółkę

FC Barcelona rozpoczęła swoje występy w Lidze Mistrzów w sezonie 2024/2025 od porażki 1:2 z AS Monaco - i był to drugi w ostatnim czasie przypadek, w którym "Les Monegasques" zdołali ograć "Dumę Katalonii". Taki rezultat dodatkowo umieścił na razie "Blaugranę" na odległym miejscu w tabeli fazy ligowej LM - Robert Lewandowski i jego koledzy muszą więc się mieć mocno na baczności. Tymczasem inny klub z Polakiem w składzie zaskoczył mocno pozytywnie jeśli mowa o pozycji we wspomnianej klasyfikacji.