Hiszpanie w ogóle się nie wstrzymywali. To napisano o Lewandowskim po hicie

19 września FC Barcelona rozpoczęła swoje występy w nowej, odmienionej pod względem formuły rozgrywek Lidze Mistrzów i zmierzyła się z ekipą AS Monaco na stadionie noszącym imię Ludwika II. Starcie to zakończyło się triumfem 2:1 drużyny na co dzień rywalizującej w Ligue 1 - bramki dla niej zdobyli Akliouche oraz Ilenikhena, z kolei ze strony "Blaugrany" jedynego gola zdobył Lamine Yamal. Robert Lewandowski tym razem nie zdołał wykonać kroku do osiągnięcia poziomu stu trafień w LM, a później Polak musiał zaś się zmierzyć z ocenami hiszpańskiej prasy...