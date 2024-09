Porażka Barcelony i nagle takie słowa o Lewandowskim. Flick powiedział to przed kamerą

FC Barcelona rozpoczęła swoje występy w nowej edycji Ligi Mistrzów od swoistego falstartu i przegrała na wyjeździe 1:2 z Monaco, do tego kończąc spotkanie w dziesiątkę po tym, jak z boiska już w 11. minucie wyrzucony został Eric Garcia. Osłabienie drużyny odcisnęło poniekąd swoje piętno również na grze Roberta Lewandowskiego, który tym razem nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Trener Hansi Flick nie pozostawił jednak wątpliwości co do postawy Polaka.