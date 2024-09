Lewandowski tylko spojrzał, co zrobił Yamal. Perła Barcelony przeszła do historii

Bardzo prędko z boiska wyleciał bowiem Eric Garcia, który obejrzał bezpośrednią czerwoną kartkę. Niedługo potem osłabiona "Duma Katalonii" do tego wszystkiego musiała przyjąć pierwszy znaczący cios - w 16. minucie widowiska do siatki trafił bowiem Maghnes Akliouche. Potem jednak nastąpił istotny zwrot akcji.

W 28. minucie Marc Casado podjął decyzję o posłaniu długiego podania w stronę Lamine Yamala - to dotarło do reprezentanta Hiszpanii po niezbyt składnej próbie interwencji Vandersona (który, według "Diario Sport", został specjalnie przesunięty na lewą flankę by zatrzymywać ataki nastoletniej gwiazdy). Następnie obyło się już bez żadnych zawahań...

Choć na wolną pozycję wychodził Robert Lewandowski, to Yamal podjął decyzję o poprowadzeniu akcji do samego końca - i to była doskonała decyzja, bo jego płaskie uderzenie przeleciało obok Philippa Koehna. To jednak nie wszystko.