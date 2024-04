FC Barcelona odpadła we wtorek z piłkarskiej Ligi Mistrzów na etapie ćwierćfinałów. Oznaczało to, że nie sięgnie po dodatkowe miliony nagrody za awans do półfinałów oraz za zakwalifikowanie do przyszłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Do tego UEFA ukarała ją grzywną za zachowanie kibiców podczas wyjazdowego meczu na Parc des Princes z 10 kwietnia. Na konto europejskiej centrali trafi ponad 30 tysięcy euro.