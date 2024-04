Nagła decyzja Xaviego po klęsce z PSG. Takie wieści tuż przed El Clasico

Nie tak miało wyglądać dla FC Barcelona rewanżowe starcie ćwierćfinałowe z ekipą Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów - po wygranej 3:2 na Parc des Princes piłkarze "Blaugrany" byli już w zasadzie o włos od awansu do kolejnej fazy Champions League , ale na własnym terenie... ponieśli wyraźną porażkę.

PSG na Estadi Olimpic zatriumfowało aż 4:1 i nie ulega wątpliwości, że ten rezultat podciął skrzydła zawodnikom "Dumy Katalonii", którzy tym samym pożegnali kolejne marzenia o zdobyciu trofeum w tym sezonie. Wielkimi krokami zbliża się tymczasem El Clasico , a coraz to nowsze doniesienia z obozu "Barcy" wydają się być niepokojące.

Trening Barcelony odwołany. Xavi musiał reagować, nagła zmiana planów

Jak informuje dziennikarz "Asa", Javi Miguel, Xavi Hernandez odwołał czwartkowy trening swojego zespołu, choć pierwotny plan był taki, że codziennie, aż do starcia z Realem, ma odbywać się co najmniej jedna sesja ćwiczeń. W środę zajęcia faktycznie się odbyły, ale sztab FCB miał odnotować "niekorzystną atmosferę do pracy".